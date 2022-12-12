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Малых Наум Евсегниевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Малых Евсегний Терентьевич

Мать: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1858

Жена: Малых Мария Ефимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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