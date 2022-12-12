Малых Наум Евсегниевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Малых Евсегний Терентьевич
Мать: Малых Анна Ивановна
Бракосочетание
05.02.1858
Жена: Малых Мария Ефимовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно