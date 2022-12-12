Малых (Чайкина(?)) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Чайкина(?)) Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.
1826 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Щукин Павел Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1858

Муж: Малых Наум Евсегниевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1862

Муж: не указан

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Степан Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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