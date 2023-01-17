Бузилова (Дьякова) Матрона Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова (Дьякова) Матрона Максимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дьяков Максим Игнатьевич

Мать: Дьякова Дарья Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1802

Муж: Бузилов Леонтий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802

Сын: Бузилов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.09.1806

Сын: Бузилов Кондратий Леонтьевич

Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Малых Неонилла Леонтьевна

Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феодосия Леонтьевна

Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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