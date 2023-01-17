Бузилова (Дьякова) Матрона Максимовна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
07.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802
Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1806
Сын: Бузилов Кондратий Леонтьевич
Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович
Не крещен
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Малых Неонилла Леонтьевна
Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феодосия Леонтьевна
Отец ребёнка: Бузилов Леонтий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно