Дьяков Максим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Дьяков Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Гаврииловна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бузилова Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Дьякова Дарья Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811
Причина смерти: Пропал без вести | (1816) Пропал безвестно в 1811-м