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Дьяков Максим Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Дьяков Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Дьяков Иван Максимович

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бузилова Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Дьякова Дарья Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Дарья Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1811
Причина смерти: Пропал без вести | (1816) Пропал безвестно в 1811-м
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