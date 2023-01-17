Дьякова Дарья Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова Дарья Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
05.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Логинов Скоробогатов
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дьяков Иван Максимович

Отец ребёнка: Дьяков Максим Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Бузилова Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Дьяков Максим Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Максим Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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