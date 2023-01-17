Дьякова Дарья Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
05.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Логинов Скоробогатов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Дьяков Максим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Бузилова Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Дьяков Максим Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804