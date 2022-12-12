Малых (Бузилова) Неонилла Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
13.01.1838
Сын: Малых Петр Ульянович
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Ульяновна
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Рождение ребёнка
18.04.1844
Дочь: Мария Ульяновна
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Ульяновна
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Рождение ребёнка
14.02.1850
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Ульяновна
Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно