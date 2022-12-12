Малых (Бузилова) Неонилла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых (Бузилова) Неонилла Леонтьевна

Малых (Бузилова) Неонилла Леонтьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бузилов Леонтий Иванович

Мать: Бузилова Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1838

Сын: Малых Петр Ульянович

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Ульяновна

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1844

Дочь: Мария Ульяновна

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Ульяновна

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1850

Сын: Малых Федор Ульянович

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Ульяновна

Отец ребёнка: Малых Ульян Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Ульян Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close