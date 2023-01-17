Малых Федор Ульянович
Место рождения
Дата рождения14.02.1850
Дата смерти18.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1850
Отец: Малых Ульян Терентьевич
Крещение
17.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1903
Причина смерти: От водянки
Похороны
19.06.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя