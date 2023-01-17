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Малых Федор Ульянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.02.1850

Дата смерти

18.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1850

Отец: Малых Ульян Терентьевич

Мать: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.06.1903
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От водянки
Похороны
19.06.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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