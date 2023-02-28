Малых Ульян Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Малых Терентий Ильич
Мать: Малых Васса Ильинична
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1838
Сын: Малых Петр Ульянович
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Ульяновна
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.04.1844
Дочь: Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Ульяновна
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
14.02.1850
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Ульяновна
Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно