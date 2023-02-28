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Малых Ульян Терентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Малых Терентий Ильич

Мать: Малых Васса Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1838

Сын: Малых Петр Ульянович

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Ульяновна

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1844

Дочь: Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Ульяновна

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1850

Сын: Малых Федор Ульянович

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Ульяновна

Мать ребёнка: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Неонилла Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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