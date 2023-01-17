Малых Петр Ульянович
Место рождения
Дата рождения13.01.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838
Отец: Малых Ульян Терентьевич
Крещение
23.01.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно