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Малых Петр Ульянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838

Отец: Малых Ульян Терентьевич

Мать: Малых Неонилла Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.01.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1858

Жена: Малых Гликерия Дмитриевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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