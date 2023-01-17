Малых (Плешакова) Гликерия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Плешаков Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1858
Муж: Малых Петр Ульянович
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно