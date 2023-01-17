Бузилова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.04.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Леонтий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
03.04.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
03.04.1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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