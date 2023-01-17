Бузилова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти03.04.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
03.04.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
03.04.1801