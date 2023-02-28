Шаимова (Бузилова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Бузилова) Ксения Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бузилов Иван

Мать: Бузилова Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1799

Муж: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1802

Дочь: Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1804

Сын: Шаимов Филипп Георгиевич

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Шаимов Порфирий Георгиевич

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1812

Сын: Шаимов Максим Георгиевич

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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