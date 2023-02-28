Шаимова (Бузилова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Бузилов Иван
Бракосочетание
10.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1802
Дочь: Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Рождение ребёнка
21.11.1804
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Рождение ребёнка
04.03.1806
Сын: Шаимов Порфирий Георгиевич
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Рождение ребёнка
26.01.1812
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Шаимов Георгий Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно