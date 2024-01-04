Шаимов Георгий Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: Шаимова 1-я Шаимова
Бракосочетание
10.02.1799
Жена: Шаимова Ксения Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1802
Дочь: Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1804
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1806
Сын: Шаимов Порфирий Георгиевич
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1812
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Крещение
10.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Усова дочь девица Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Георгиевна
Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно