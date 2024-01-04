Шаимов Георгий Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Георгий Еремеевич

Шаимов Георгий Еремеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: Шаимова 1-я Шаимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1799

Жена: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1802

Дочь: Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1804

Сын: Шаимов Филипп Георгиевич

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1806

Сын: Шаимов Порфирий Георгиевич

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1812

Сын: Шаимов Максим Георгиевич

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Усова дочь девица Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Георгиевна

Мать ребёнка: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close