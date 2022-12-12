Шаимова 1-я Шаимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Манохина Ксения Еремеевна
Отец ребёнка: Шаимов Еремей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834