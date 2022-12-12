Манохина (Шаимова) Ксения Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: Шаимова 1-я Шаимова
Крещение
28.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807
Сын: Манохин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пастухова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Манохин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Палагея Алексеевна
Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно