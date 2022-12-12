Манохина (Шаимова) Ксения Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохина (Шаимова) Ксения Еремеевна

Манохина (Шаимова) Ксения Еремеевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: Шаимова 1-я Шаимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1807

Муж: Манохин Алексей Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807

Сын: Манохин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Манохин Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пастухова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Манохин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Палагея Алексеевна

Отец ребёнка: Манохин Алексей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close