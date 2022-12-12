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Манохин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1807

Отец: Манохин Алексей Петрович

Мать: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Манохин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: София Григорьевна

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Манохин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Торсунова Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Манохин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Манохин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анисия Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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