Манохин Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1807
Рождение ребёнка
1831
Сын: Манохин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: София Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Торсунова Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Манохин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Манохина Анисия Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно