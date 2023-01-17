Манохина Анисия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анисия Климентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Манохин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: София Григорьевна

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Манохин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Торсунова Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Манохин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Манохин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Григорий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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