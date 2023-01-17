Манохина Анисия Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Манохин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: София Григорьевна
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Торсунова Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Манохин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Манохин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно