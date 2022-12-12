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Манохин Алексей Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Манохин Петр Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807

Сын: Манохин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Манохин Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пастухова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Манохин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Палагея Алексеевна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1832
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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