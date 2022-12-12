Манохин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
08.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807
Сын: Манохин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пастухова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Манохин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Палагея Алексеевна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832