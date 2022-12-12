Шаимов Борис Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: Шаимова 1-я Шаимова
Крещение
20.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Бракосочетание
09.02.1806
Жена: Шаимова Анна Стахиевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шаимов Каллистрат Борисович
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Крещение
18.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Борисовна
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шаимов Григорий Борисович
Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Щекалева Анна Борисовна
Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
?.02.1834
Дочь: Агафия Борисовна
Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно