Шаимов Борис Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Борис Еремеевич

Шаимов Борис Еремеевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: Шаимова 1-я Шаимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Лукояна Шабалина жена Акилина Матфиева
Бракосочетание
09.02.1806

Жена: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шаимов Евстрат Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Каллистрат Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степанида Борисовна

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шаимов Иван Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шаимов Илья Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаимов Авдей Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шаимов Григорий Борисович

Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Щекалева Анна Борисовна

Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1834

Дочь: Агафия Борисовна

Мать ребёнка: Шаимова Марфа Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close