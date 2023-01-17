Шаимова Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова Марфа Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шаимов Григорий Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Щекалева Анна Борисовна

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1834

Дочь: Агафия Борисовна

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Борис Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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