Шаимов Григорий Борисович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шаимов Борис Еремеевич
Мать: Шаимова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Улита Тихоновна
Рождение ребёнка
08.02.1863
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Улита Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Улита Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно