Шаимова Улита Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Борисович
Рождение ребёнка
08.02.1863
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шаимов Григорий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно