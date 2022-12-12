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Шаимов Иван Борисович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шаимов Борис Еремеевич

Мать: Шаимова Анна Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Параскева Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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