Шаимов Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шаимов Борис Еремеевич
Мать: Шаимова Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шаимов Иван Иванович
Мать ребёнка: Шаимова Параскева Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно