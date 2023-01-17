Шаимова (Иванова) Анна Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Бракосочетание
09.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Яков Федоров Бабиков
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шаимов Каллистрат Борисович
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Борисовна
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно