Шаимова (Иванова) Анна Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Иванова) Анна Стахиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1806

Муж: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Яков Федоров Бабиков
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шаимов Евстрат Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Каллистрат Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Степанида Борисовна

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шаимов Иван Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шаимов Илья Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаимов Авдей Борисович

Отец ребёнка: Шаимов Борис Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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