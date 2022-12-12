Иванова Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Шаимова Анна Стахиевна

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Климовских Марфа Стахиевна

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванов Иоаким Стахиевич

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Черепанова Евдокия Стахиевна

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Камошкин Иван Стахиевич

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Стахиев Павел Стахиевич

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иванов Федор Стахиевич

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.03.1810

Сын: Иванов Венедикт Стахиевич

Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камошкин Стахий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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