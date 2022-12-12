Иванова Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Шаимова Анна Стахиевна
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Климовских Марфа Стахиевна
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Черепанова Евдокия Стахиевна
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1810
Сын: Иванов Венедикт Стахиевич
Отец ребёнка: Камошкин Стахий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно