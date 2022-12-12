Камошкин Иван Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1821
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно