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Камошкин Иван Стахиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Камошкина Матрона Моисеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1821

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Камошкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Камошкина Матрона Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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