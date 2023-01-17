Иванов Венедикт Стахиевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1810
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Крещение
22.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Яков Федоров Бабиков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно