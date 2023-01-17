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Иванов Венедикт Стахиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.03.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1810

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Яков Федоров Бабиков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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