Черепанова (Иванова) Евдокия Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Бракосочетание
06.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Черепанов Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858