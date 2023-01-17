Черепанова (Иванова) Евдокия Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Иванова) Евдокия Стахиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1820

Муж: Черепанов Степан Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Черепанов Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Черепанов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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