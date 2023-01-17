Стахиев Павел Стахиевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Бракосочетание
08.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Алексей Стафеев | Захар Стафеев
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Домника Павловна
Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно