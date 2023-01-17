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Стахиев Павел Стахиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1824

Жена: Стахиева Евдокия Минеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Алексей Стафеев | Захар Стафеев
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Домника Павловна

Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Стафеев Семен Павлович

Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стафеев Василий Павлович

Мать ребёнка: Стахиева Евдокия Минеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стафеева Афанасия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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