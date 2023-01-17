Стахиева (Парыгина) Евдокия Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахиева (Парыгина) Евдокия Минеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Между 1835 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Парыгин Миней Яковлевич

Мать: Парыгина Наталья Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1824

Муж: Стахиев Павел Стахиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Алексей Стафеев | Захар Стафеев
Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Домника Павловна

Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Стафеев Семен Павлович

Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стафеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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