Стахиева (Парыгина) Евдокия Минеевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиМежду 1835 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Крещение
23.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Алексей Стафеев | Захар Стафеев
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Домника Павловна
Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Стахиев Павел Стахиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1857