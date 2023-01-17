Климовских (Канова) Марфа Стахиевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Камошкин Стахий Иванович
Мать: Иванова Дарья Максимовна
Бракосочетание
31.01.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1813
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климовских Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Климовских Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Климовских Софрон Алексеевич
Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно