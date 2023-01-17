Климовских (Канова) Марфа Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Канова) Марфа Стахиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Камошкин Стахий Иванович

Мать: Иванова Дарья Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1813

Муж: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1813

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климовских Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Климовских Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Климовских Софрон Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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