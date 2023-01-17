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Климовских Павел Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Климовских Алексей Матвеевич

Мать: Климовских Марфа Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Краснова Анна Павловна

Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Климовских Федор Павлович

Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Евпраксия Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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