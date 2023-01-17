Климовских Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Краснова Анна Павловна
Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична
Рождение ребёнка
1844
Сын: Климовских Федор Павлович
Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Климовских Евпраксия Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858