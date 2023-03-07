Шаимов Порфирий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1806
Дата смерти28.01.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806
Отец: Шаимов Георгий Еремеевич
Мать: Шаимова Ксения Ивановна
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1826
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1826
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Логина Старкова жена Евфимия Савина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Плотникова Параскева Порфирьевна
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шаимов Лаврентий Порфирьевич
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Порфирьевна
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Порфирьевна
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шаимов Сергей Порфирьевич
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шаимов Степан Порфирьевич
Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1870
Причина смерти: От жолтухи
Похороны
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя