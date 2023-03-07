Шаимов Порфирий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимов Порфирий Георгиевич

Шаимов Порфирий Георгиевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.03.1806

Дата смерти

28.01.1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1806

Отец: Шаимов Георгий Еремеевич

Мать: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1826
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1826
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Логина Старкова жена Евфимия Савина
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Плотникова Параскева Порфирьевна

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шаимов Лаврентий Порфирьевич

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шаимов Яков Порфирьевич

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Порфирьевна

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Порфирьевна

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шаимов Сергей Порфирьевич

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шаимов Степан Порфирьевич

Мать ребёнка: Шаимова Агриппина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Агриппина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.01.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От жолтухи
Похороны
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close