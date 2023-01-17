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(Шаимова) Агафия Георгиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаимов Георгий Еремеевич

Мать: Шаимова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.11.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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