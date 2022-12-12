Пальгуева Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальгуева Феодосия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пальгуев Лаврентий Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пальгуев Козма Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пальгуев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пальгуев Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Пальгуев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пальгуев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальгуев Сергей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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