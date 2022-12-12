Пальгуева Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пальгуев Лаврентий Сергеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пальгуев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пальгуев Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пальгуев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пальгуев Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно