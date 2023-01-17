Ширманова Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ширкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кашмина Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ширманов Аристарх Иванович
Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно