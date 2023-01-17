Ширманова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ширкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кашмина Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ширманов Аристарх Иванович

Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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