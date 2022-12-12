Савастьянова (Ширкина) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения30.05.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1800
Крещение
01.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Манохина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Плешакова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Климовских Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
03.04.1836
Сын: Савастьянов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Манохина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Рождение ребёнка
27.07.1844
Сын: Савастьянов Трофим Яковлевич
Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно