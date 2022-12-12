Савастьянова (Ширкина) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Ширкина) Елена Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1800

Отец: Ширкин Егор Сергеевич

Мать: Ширкина Анастасия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Манохина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Плешакова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Климовских Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.04.1836

Сын: Савастьянов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Манохина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1844

Сын: Савастьянов Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Савастьянов Яков Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савастьянов Яков Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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