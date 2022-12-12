Манохина (Савастьянова) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Савастьянова) Елена Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Между 1844 и 1853

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Савастьянов Яков Козмич

Мать: Савастьянова Елена Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Манохин Алексей Агапович

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Манохин Матвей Агапович

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталья Агаповна

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона Агаповна

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Агап Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1853
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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