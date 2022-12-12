Манохина (Савастьянова) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиМежду 1844 и 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталья Агаповна
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрона Агаповна
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1844 и 1853