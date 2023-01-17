Манохин Матвей Агапович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Манохин Агап Иванович
Мать: Манохина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1874
Дочь: Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Агафия Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Агафия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно