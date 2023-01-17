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Манохин Матвей Агапович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Манохин Агап Иванович

Мать: Манохина Елена Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1874

Дочь: Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Агафия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Агафия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Агафия Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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