Манохина Агафия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Агафия Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1874

Дочь: Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Матвей Агапович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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