Плешакова (Савастьянова) Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
27.05.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно