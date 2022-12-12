Плешакова (Савастьянова) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Савастьянова) Варвара Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Савастьянов Яков Козмич

Мать: Савастьянова Елена Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1839

Муж: Плешаков Авраам Зиновьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель поженихе и невесте | Никифор Васильев Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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