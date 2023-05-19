(Ширкина) Агриппина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ширкина) Агриппина Егоровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.07.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1806

Отец: Ширкин Егор Сергеевич

Мать: Ширкина Анастасия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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