(Ширкина) Агриппина Егоровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1806
Крещение
06.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Села Мазунина Дьячка Якима Павлова жена Анна Сергиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно