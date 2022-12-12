Сивинцова (Ширманова) Ефросиния Ильинична
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ширкин Илья Егорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Сивинцов Федор Саввич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Сивинцов Федор Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно