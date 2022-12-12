Сивинцова (Ширманова) Ефросиния Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Ширманова) Ефросиния Ильинична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ширкин Илья Егорович

Мать: Ширманова Евдокия Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Сивинцов Федор Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Сивинцов Федор Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Федор Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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