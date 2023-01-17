Мамонтова Пелагия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Пелагия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева Никитична

Отец ребёнка: Мамонтов Никита Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мамонтов Ефрем Никитич

Отец ребёнка: Мамонтов Никита Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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