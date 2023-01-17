Мамонтова (Бузилова) Дарья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Устина Георгиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агафия Георгиевна
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мамонтов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно