Мамонтова (Бузилова) Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова (Бузилова) Дарья Тихоновна

Мамонтова (Бузилова) Дарья Тихоновна

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Бузилов Тихон Иоакимович

Мать: Бузилова Домника Павловна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Муж: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Устина Георгиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агафия Георгиевна

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мамонтов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мамонтов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Мамонтов Георгий Ефремович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close