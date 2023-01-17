Малых (Климовских) Анна Евсегнеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
06.02.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: | Спиридон Козмин Крылов
Крещение
03.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Мелания Гаврииловна
Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович
Смерть
Неизвестно