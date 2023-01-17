Малых (Климовских) Анна Евсегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Климовских) Анна Евсегнеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Климовских Евсегний Даниилович

Мать: Климовских Анастасия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1839

Муж: Малых Гавриил Макарович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: | Спиридон Козмин Крылов
Крещение
03.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Мелания Гаврииловна

Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Сергей Гавриилович

Отец ребёнка: Малых Гавриил Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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