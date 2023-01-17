Малых Сергей Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Малых Гавриил Макарович
Мать: Малых Анна Евсегнеевна
Крещение
27.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1874
Мать ребёнка: Малых Ксения (?) Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малых Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Малых Ксения (?) Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно