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Малых Сергей Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малых Гавриил Макарович

Мать: Малых Анна Евсегнеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1874

Сын: Малых Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Малых Ксения (?) Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Малых Ксения (?) Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Ксения (?) Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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