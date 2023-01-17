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Малых Гавриил Макарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пахотин Макар Никифорович

Мать: Пахотина Степанида Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1839

Жена: Малых Анна Евсегнеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: | Спиридон Козмин Крылов
Рождение ребёнка
19.01.1857

Дочь: Мелания Гаврииловна

Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малых Сергей Гавриилович

Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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