Малых Гавриил Макарович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
06.02.1839
Жена: Малых Анна Евсегнеевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе и невесте: | Спиридон Козмин Крылов
Рождение ребёнка
19.01.1857
Дочь: Мелания Гаврииловна
Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малых Анна Евсегнеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно