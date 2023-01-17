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Новиков Александр Игнатьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Новиков Игнатий Семенович

Мать: Новикова Евдокия Ульяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1811

Жена: Новикова Васса Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Александровна

Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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