Новиков Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
03.02.1811
Жена: Новикова Васса Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Александровна
Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Новикова Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно