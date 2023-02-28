Новикова (Канова) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Канов Иван Иванович
Бракосочетание
03.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фекла Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно