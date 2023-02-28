Новикова (Канова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Канова) Васса Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Канов Иван Иванович

Мать: Канова Анастасия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Новиков Александр Игнатьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фекла Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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